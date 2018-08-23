В МИД пообещали зеркально ответить на новые санкции США против РФ

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-23T14:07:16+03:00

Речь идет, в частности, о расширении "черный списков" в отношении российских компаний и официальных лиц

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В министерстве иностранных дел РФ пообещали дать зеркальный ответ на внесение российских компаний и официальных лиц в "черный список" Минюста США. Такое заявление сделал заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что сейчас расширение американских "черных списков" лишь продолжается. В них уже находятся примерно 450 российских экономических операторов в финансовом, топливно- энергетическом и оборонно-промышленном комплексе, а также других крупных и мелких предприятий, бизнесменов и чиновников.

"Здесь мы будем, конечно, отвечать полностью зеркально. Стоп-листы и перечни лиц, которые включаются нами в эти ограничительные списки, будут расширяться", - цитирует ТАСС дипломата.

По убеждению Рябкова, американцы не должны чувствовать себя "безнаказанными", думая, что их паспорт является "пропуском во все страны мира".

Напомним, что Вашингтон обещал ввести в отношении России новые санкции. Однако в назначенный день 22 августа не было выпущено никакого официального заявления или документа. Между тем, меры должны затронуть поставку современной техники и электроники, а также финансовую сферу, передает сайт kp.ru.