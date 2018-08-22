Новые санкции США: Как эти меры затронут простых россиян

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-22T01:30:51+03:00

Это только кажется, что Трамп сам указывает цели и всем управляет. На самом деле за ним стоит коалиция банкиров с Уолл-стрит и нефтяников США. Фото: Eric THAYER/REUTERS

Изменить размер текста: A A

С 22 августа стартуют новые санкции США против нашей страны. Ввел их лично Дональд Трамп. Санкции коснутся запрета на поставки из Америки высоких технологий - электроники, лазеров, сенсоров и другого сложного оборудования. В том числе для сферы переработки нефти и газа.

А в это время ведущие американские сенаторы внесли в конгресс законопроект о новом пакете санкций, которые могут ввести через 90 дней - если Россия не выполнит ряд условий. Условий, как уже заявили в нашем МИДе, невыполнимых. Новые санкции уже поспешили назвать «сокрушительными», «адскими» и «драконовскими». Например, российские госбанки могут остаться без валютных счетов в США. Практически ни у кого нет сомнений, что при нынешней обстановке в конгрессе США закон, касающийся дополнительных санкций, будет принят до конца года и начнет осуществляться с 1 января 2019-го.

К вопросу технологий

- Санкции, введенные только что, носят скорее демонстративный характер и более рассчитаны на впечатлительных инвесторов, которые должны начать продавать российские акции, облигации и бежать из рубля, - говорит аналитик Института системно-стратегического анализа Елена Ларина. - Серьезными являются лишь меры, связанные с дальнейшим ограничением технологического экспорта в Россию. Особенно это может сказаться на авиационной промышленности. Американцы не ограничиваются запретом собственным предприятиям осуществлять поставки в нашу страну. Одновременно они ставят вопрос ребром перед всеми экспортерами. Выбирайте: либо американский, либо российский рынок.

Кроме того, новый пакет санкций направлен на полный запрет поставки технологий в нефтегазовый комплекс нашей экономики. А в нашей газо- и нефтедобыче активно используются американские и немецкие технологии. Заменить их в России нечем. И еще непонятно, как будет действовать в таком случае наша IT-отрасль, поскольку в ней очень много американских составляющих. Не только компьютеров, но и сетевого оборудования, включая маршрутизаторы, точки доступа Wi-Fi, системы видеонаблюдения, серверы и многое другое...

Впрочем, полагаю, запрета на экспорт всех американских товаров в Россию не будет. Во всяком случае, в ближайшее время.

Аналитик Института системно-стратегического анализа Елена Ларина.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проблемы с банками

Куда серьезнее выглядит возможный запрет на операции с государственными банками РФ, предусмотренный на втором этапе.

- Пугают, что Россию вообще отключат от системы SWIFT!

- Ничего подобного ни в санкциях, наложенных Трампом только что, ни в новом санкционном пакете, внесенном в конгресс, не предусматривается. Там самым серьезным является предложение ввести запрет на операции с американской валютой крупнейших государственных российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Суть в следующем. Любой банк в мире, включая российские, любую долларовую операцию может проводить лишь через корреспондентские счета американских банков. И введение подобной меры приведет к тому, что крупнейшие российские банки не смогут проводить никаких операций с долларами - как с физическими, так и с юридическими лицами. В российских деловых кругах именно такого запрета опасаются больше всего.

Все дело в американской нефти

- Понятно, что версия об отравлении Скрипалей Россией - лишь формальный повод для усиления санкций. Что на самом деле стоит за этой историей?

- Надо понимать, что в ноябре в Америке очень важные промежуточные выборы. В принципе американцев пока устраивает Трамп с точки зрения экономики. Но у республиканской партии плохи предвыборные дела. Республиканцы - сенаторы и конгрессмены - ни в коем случае не хотят импичмента президента-однопартийца. Но будут гнобить Россию санкциями заодно с конкурентами-демократами.

- Зачем?

- Трамп - бизнесмен. Он делает политику как бизнес. На посту президента он оказался благодаря коалиции банкиров Уолл-стрит и нефтяников. Именно они составили ядро элитной поддержки Трампа. Соответственно, в своей политике он выражает прежде всего интересы нефтегазового комплекса США.

Поэтому едва ли не самый главный фактор витка санкций, на мой взгляд, невиданный рост добычи углеводородов в Америке. Обама, как представитель новой IT-экономики с экологическим мировоззрением, держал эмбарго на внутреннюю добычу нефти и газа и категорически запрещал их экспорт.

Первое же, что сделал Трамп, придя в Белый дом, - снял эмбарго. И демонстративно вышел из Парижского климатического протокола, инициированного тем же Обамой. Выполнял предвыборные обещания нефтяникам, которые его поддерживали. Уже заканчивается сооружение внутренних нефтегазопроводов и новых заводов и портов для экспорта нефти и сжиженного газа. Главные рынки - Западная Европа, Китай и отчасти Япония. Сейчас эти рынки полностью обеспечены нефтью и газом. Чтобы американское топливо зашло на эти рынки, кого-то оттуда надо выкинуть. Эти «кто-то» - Иран и Россия.

Против них и вводятся сейчас под разными предлогами жесткие санкции.

А дальше?

- Как вы видите будущее российско-американских отношений? Закончится ли санкционное давление?

- Увы, нет. В американском истеблишменте сложился консенсус в отношении России. Давление будет медленно, но неуклонно нарастать. Это совсем не отменяет встреч на высшем уровне, выступлений Трампа о желательности нормальных и даже дружественных отношений с Россией. В Америке президент не всесилен. Особенно по тем вопросам, по которым имеется консенсус в элите. Поэтому ради собственного политического выживания он, несмотря на все слова, на деле будет следовать санкционному курсу.

- Что же делать?

- Прекратить экономить на образовании, здравоохранении, науке. Необходима политическая воля, чтобы превратить наши разработки (а они есть!) в работающие технологии. А без этого в жесткую санкционную пору выжить будет трудно.

Рис.: Валентин ДРУЖИНИН

КСТАТИ

Как сохранить свои сбережения после введения санкций США

На большие политические игры мы повлиять не можем, а на собственные сбережения - вполне. Давайте разберемся... (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За что на самом деле США вводят санкции против России

Эксперты называют официальные причины для экономических ограничений лишь прикрытием

Формально санкции США защищают не интересы Америки, а чьи-нибудь чужие. Скрипалей отравили? Надо постоять за пострадавшую семью и Британию. На Украине война? Надо поддержать. Даже в Шарлотсвилле националистов на негров мы натравили. Но есть большие сомнения в бескорыстности политики Вашингтона. Почему-то борьба за справедливость выливается в попытки заработать, продвинуть свой бизнес или самоутвердиться. (подробности)

В ТЕМУ

Какими будут последствия американских санкций для России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Америка находятся на пороге экономической войны

Ужесточение санкций против нас можно считать началом боевых финансовых действий. (подробности)