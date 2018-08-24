2018-08-24T04:59:36+03:00
В мире

Небензя рассказал, кто снабжает боевиков ИГ* оружием

Постпред России при ООН предупредил, что частота террористических вылазок в Сирии будет возрастать
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в четверг рассказал, откуда боевики ИГ* берут оружие.

«Продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружения извне, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран», - сказал он на встрече членов СБ, посвященной обсуждению угроз международному миру и стабильности в результате актов терроризма.

При этом российский дипломат предупредил, что частота террористических вылазок в Сирии, вполне возможно, будет возрастать, «в первую очередь – на идлибском направлении».

«Игиловцы идут во все тяжкие, активно привлекая к совершению терактов несовершеннолетних, включая детей до 12 лет», - приводит его слова РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Василий Небензя говорил, что место ИГ* в Сирии может занять «Аль-Каида» (запрещенная в России экстремистская организация), а положить конец терроризму можно только сообща, действуя всем миром.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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