2018-08-24T08:02:39+03:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка

Кредитная организация занимала 322 место в России по объему активов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковский операций у кредитной организации «Центрально-Европейский банк»Банк России отозвал лицензию на осуществление банковский операций у кредитной организации «Центрально-Европейский банк»Фото: Елизавета ОСИПОВА
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковский операций у кредитной организации "Центрально-Европейский банк", зарегистрированной в Чите. Соответствующий приказ был представлен пресс-службой регулятора в пятницу, 24 августа.

По данным ЦБ, Центрально-Европейский Банк занимал 322 место в стране по объему активов. Однако по состоянию на 1 августа 2018 года количество выданных им гарантий составило более 6,5 млрд рублей и превысило размер его собственных средств в 9 раз.

На решение регулятора об отзыве лицензии сказался также тот факт, что организация проводила крайне рискованную кредитную политику, в связи с чем на ее балансе образовался большой объем активов низкого качества. Кроме того, при проверке было выявлено значительное снижение размера капитала банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Все это создавало реальную угрозу интересам клиентов.

Центробанк пытался исправить ситуацию и за последние 12 месяцев 4 раза применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия.

"Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" лицензии", - сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что в банке была назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

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