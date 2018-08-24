Путин назначил Бабича новым послом России в Белоруссии

СЕГОДНЯ 09:28 2018-08-24T09:28:31+03:00

Дипломат заменит на этой должности освобожденного от исполнения обязанностей Александра Сурикова

Изменить размер текста: A A

Политик Михаил Бабич был назначен новым послом России в Белоруссии. Соответствующий указ подписал в пятницу, 24 августа, президент РФ Владимир Путин.

"Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссии", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Сначала глава государства освободил политика от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, а после еще и назначил его своим спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Между тем, предыдущий посол РФ в братском государстве Александр Суриков был освобожден от исполнения обязанностей отдельным указом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом месяце Путин сменил также главу дипломатической миссии России в Кувейте. Так, освободившееся место Николая Соломатина занял Николай Макаров.