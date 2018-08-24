Путин назначил Бабича новым послом России в Белоруссии
Политик Михаил Бабич был назначен новым послом России в Белоруссии. Соответствующий указ подписал в пятницу, 24 августа, президент РФ Владимир Путин.
"Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссии", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Сначала глава государства освободил политика от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, а после еще и назначил его своим спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.
Между тем, предыдущий посол РФ в братском государстве Александр Суриков был освобожден от исполнения обязанностей отдельным указом.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом месяце Путин сменил также главу дипломатической миссии России в Кувейте. Так, освободившееся место Николая Соломатина занял Николай Макаров.