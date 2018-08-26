2018-08-26T14:29:20+03:00
В мире

Ростуризм: Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Болгарии нет россиян

По последним данным, жертвами аварии стали 16 туристов-паломников
Денис СУХОВ
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Фото: btvnovinite.bgФото: btvnovinite.bg
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Среди пострадавших и погибших в ДТП с автобусом в Болгарии не было россиян. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) со ссылкой на местные власти.

«По данным болгарских властей, российских туристов среди погибших и пострадавших в ДТП нет», - говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

В свою очередь соболезнования в связи с происшествием выразили в посольстве РФ в Болгарии.

«Вчера в Искырском ущелье в Болгарии перевозивший болгарских паломников автобус попал в ДТП, в результате чего, по последним данным, погибло 16 человек, еще 27 находятся в больнице. От имени всего коллектива посольства выражаем соболезнования родным и близким погибших», - отмечается в заявлении дипломатов в Твиттер.

Как сообщал сайт «КП», трагический инцидент произошел в горах Болгарии в субботу, примерно в 17:00 по местному времени (совпадает с московским) на трассе в районе Искырского ущелья. В условиях плохой видимости и сильного дождя перевозивший туристов-паломников автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями, вылетел с дороги и рухнул с 20-метрового обрыва.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил, что в связи с происшествием 27 августа в стране будет объявлен траур.

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