NBC продолжил развлекательное шоу сразу после новости о смерти Маккейна

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-27T01:45:15+03:00

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Американский телеканал NBC News сообщил о смерти сенатора Джона Маккейна срочной новостью, прервав развлекательное шоу. В результате, сразу после сообщения о кончине политика, на экранах телевизоров появились полуголые мужчины, которые на шоу талантов исполняли номер под названием “История любви дельфинов”.

Ryan Saavedra on Twitter. This is really embarrassing timing for NBC News... https://t.co/zwt2F4LHn8

Обычно после срочных новостей, которые выходят в эфир внеочередным коротким выпуском, пускают рекламу, либо, в случаях смертей или трагических событий, делают затемнение. Однако в этот раз, сразу после печального известия на зрителей обрушилась музыка и смех аудитории, которая наблюдала за выступлением двух весьма упитанных мужчин, обнаженных по пояс. В руках у них были велосипедные насосы, которыми они изображали голоса дельфинов, а на головах маски этих животных, передает РИА Новости.

На телеканал обрушился шквал критики за такую оплошность. Пользователи в соцсетях отметили, что такие пошлые номера в принципе нельзя показывать на телевидении, а также выразили надежду, что тот, кто принял решение продолжать трансляцию программы после печального известия, более не будет занимать свой пост.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года.