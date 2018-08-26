2018-08-26T04:04:27+03:00
Общество

Умер сенатор Конгресса США Джон Маккейн

Джон Маккейн скончался в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Джон МаккейнДжон МаккейнФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В США умер американский сенатор от штата Аризона, член Республиканской партии Джон Маккейн. Об этом сообщил аппарат политика в субботу.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III скончался в 16:28 (23:28 мск) 25 августа 2018 года", - цитирует заявление аппарата сенатора ТАСС.

Сенатор скончался в возрасте 81 года, не дожив нескольких дней до своего дня рождения.

Несколько дней назад сайт “КП” писал о том, что сенатор отказался продолжать борьбу с опухолью головного мозга.Его семья пояснила, что несмотря на тяжесть заболевания Маккейн уже на год превзошел прогнозы медиков относительно его вероятной продолжительности жизни.

О болезни Маккейна стало известно летом 2017 года, когда врачи диагностировали у него глиобластому. Несмотря на проведенные операции, состояние здоровья политика продолжило ухудшаться.

Маккейн сразу родился политиком - он появился на свет 29 августа 1936 года на авиабазе ВВС США "Коко-Соло" в зоне Панамского канала. Его дед и отец были адмиралами Военно-морских сил США. Джон Маккейн пошёл по их стопам и в 1958 году окончил Военно-морскую академию США, став лётчиком палубной авиации.

Ветеран Вьетнамской войны. Был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения. В 1981 году ушел в отставку.

В 1982 году был избран в палату представителей Конгресса США. Являлся сенатором США от Аризоны с 1987 года. В 2008 году участвовал в президентских выборах, но уступил кандидату от демократов Бараку Обаме. С 3 января 2015 года возглавлял комитет Сената США по вооружённым силам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минобороны РФ: Тысячи боевиков готовятся в Идлибе к наступлению на Алеппо и Хаму
Демократы изменили порядок выдвижения кандидата в президенты США
Медведчук призвал власти Украины к прямому диалогу с ДНР и ЛНР
Вайкуле обвинила журналистов в искажении ее слов об отказе ехать в Крым
Умер вокалист We Came as Romans Кайл Павон
Папа римский в Дублине встретился с жертвами священников-педофилов
Советник Порошенко надеется на украинизацию Дальнего Востока
Посольство РФ назвало опасным “сопровождение” ВВС Британии российских самолетов
Индийские железные дороги: Пользователи соцсетей оценили дырявый украинский поезд Москва-Херсон
Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путины в «широком формате»
Советник Порошенко пофантазировал об украинизации Дальнего Востока
В Италии 16 мигрантов с судна Diciotti сошли на берег для получения медицинской помощи
В горах Болгарии перевернулся туристический автобус: Погибли 15 человек
Песни из посмертного альбома Майкла Джексона признаны фальшивками
Отец Бутиной рассказал об условиях содержания его дочери в американской тюрьме
Итог матча Спартак - Динамо: красно-белые выиграли 2:1 у динамовцев
На острове Крит нашли гробницу возрастом более трех тысяч лет
Правительство поручило Минюсту разобраться в ситуации с питанием беременных и несовершеннолетних в СИЗО
CNN: Решение Трампа отменить поездку Помпео в КНДР стало сюрпризом для Южной Кореи
National Interest рассказал о «позорном» состоянии ВМС Германии
Трамп: В ближайшее время США и Мексика заключат крупное торговое соглашение
Матч Спартак - Динамо: Марков начнет игру в запасе у "Динамо"
Чемпионы Англии по футболу "Манчестер Сити" впервые в сезоне не смогли выиграть матч из-за Боли
Глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свою свадьбу
Матч Спартак - Динамо: Зе Луиш появится в атаке, а Кутепов попал в запас "Спартака"
Министр иностранных дел Сирии посетит Москву до конца августа
В «Единой России» с юмором отреагировали на сообщение о логотипе партии на упаковках с кокаином
В Минобороны рассказали о разработке систем ПВО на новых физических принципах