Умер сенатор Конгресса США Джон Маккейн

СЕГОДНЯ 03:47 2018-08-26T04:04:27+03:00

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В США умер американский сенатор от штата Аризона, член Республиканской партии Джон Маккейн. Об этом сообщил аппарат политика в субботу.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III скончался в 16:28 (23:28 мск) 25 августа 2018 года", - цитирует заявление аппарата сенатора ТАСС.

Сенатор скончался в возрасте 81 года, не дожив нескольких дней до своего дня рождения.

Несколько дней назад сайт “КП” писал о том, что сенатор отказался продолжать борьбу с опухолью головного мозга.Его семья пояснила, что несмотря на тяжесть заболевания Маккейн уже на год превзошел прогнозы медиков относительно его вероятной продолжительности жизни.

О болезни Маккейна стало известно летом 2017 года, когда врачи диагностировали у него глиобластому. Несмотря на проведенные операции, состояние здоровья политика продолжило ухудшаться.

Маккейн сразу родился политиком - он появился на свет 29 августа 1936 года на авиабазе ВВС США "Коко-Соло" в зоне Панамского канала. Его дед и отец были адмиралами Военно-морских сил США. Джон Маккейн пошёл по их стопам и в 1958 году окончил Военно-морскую академию США, став лётчиком палубной авиации.

Ветеран Вьетнамской войны. Был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения. В 1981 году ушел в отставку.

В 1982 году был избран в палату представителей Конгресса США. Являлся сенатором США от Аризоны с 1987 года. В 2008 году участвовал в президентских выборах, но уступил кандидату от демократов Бараку Обаме. С 3 января 2015 года возглавлял комитет Сената США по вооружённым силам.