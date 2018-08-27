Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 67,39 рубля

СЕГОДНЯ 12:29 2018-08-27T12:29:46+03:00

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В понедельник, 27 августа, курс доллара США по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 29 копеек. Таким образом, курс доллара составил 67,39 рубля.

Курс евро также продемонстрировал рост на открытии торгов увеличился на 21 копейку и достиг 78,16 рубля. Как свидетельствуют данные Московской биржи, индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов в понедельник увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,35%. Этот показатель составил 2287,7 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,8% и составил 1072,47 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" выяснила вместе с экспертами, что будет с курсами различных валют до конца текущего года.