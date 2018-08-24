Что будет с рублем до конца года

СЕГОДНЯ 18:35 2018-08-24T20:30:41+03:00

Заниматься предсказаниями - это хлеб инвестиционных и валютных аналитиков. Но сейчас многие из них затаились Фото: EAST NEWS

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Последний месяц лета снова оказался нервным. Рубль потерял примерно 10% по отношению к доллару и евро. Почему это произошло, и самое главное - чего ждать дальше?

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ

На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, новые американские санкции (хоть и официально пока не объявленные). Во-вторых, политика Центробанка, купившего валюту для пополнения резервов. В-третьих, заявление помощника президента Андрея Белоусова, который предложил изъять 500 млрд рублей сверхдоходов у крупных промышленных компаний. Инвесторы стали продавать акции компаний из «списка Белоусова» и покупать на вырученное валюту, что ускорило падение рубля.

И наконец, четвертая причина - общее подорожание доллара по всему миру. С начала года, как и «деревянный», на 20% подешевели бразильский реал и южно-африканский ранд. Подорожание доллара связано с тем, что ФРС США (аналог нашего Центробанка) третий год подряд поднимает учетную ставку. Это повышает доходность вложений в американские ценные бумаги. Многие инвесторы решают уйти с рынков развивающихся стран (в том числе России), которые подвержены различным рискам, и вложить деньги в американский рынок, который считается стабильным и приносит более высокий доход. Это повышает курс доллара в мире и одновременно снижает курсы других валют. А спекулянты подогревают это движение, раскачивают качели, чтобы максимально заработать на колебаниях.

Андрей Белоусов предложил изъять 500 млрд рублей сверхдоходов у крупных промышленных компанийФото: Тимур ХАНОВ

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ

Заниматься предсказаниями - это хлеб инвестиционных и валютных аналитиков. Но сейчас многие из них затаились. Если и дают рекомендации, то только на ближайшие несколько дней или одну-две недели. Да и те - лишь в сослагательном наклонении. Делать долгосрочные прогнозы стало почти невозможно. Мало ли что взбредет в голову очередному сенатору в США, принцу Саудовской Аравии или помощнику российского президента. А все это так или иначе влияет на курс рубля. Тем не менее кое-какие долгосрочные факторы можно учесть. Вот они.

1. Учетные ставки доллара и евро

Долгие годы в США и Евросоюзе действовали нулевые ставки. Это делалось, чтобы стимулировать развитие экономики. Но постоянно так не получится, иначе не избежать роста цен. Поэтому в США уже повысили ставку до 1,5% годовых, а в Европе этот процесс планируют начать в следующем году. Это значит, что курсы доллара и евро на мировых рынках будут расти. Ведь вкладывать в надежные облигации США и стран еврозоны будет выгоднее.

Прогноз:

Это негативный фактор для рубля - под его действием наша валюта будет ослабляться на 1 - 2% каждый год.

2. Цена на нефть

России откровенно везет. Цена на нефть упорно лезет вверх. Не быстро, но настойчиво. Баррель «черного золота» уже превысил отметку в $76. Только за пятницу он подорожал на 2%. Естественно, это позитивно отражается на котировках рубля. После длительного периода ослабления рубль наконец-то смог отыграть часть потерь.

Цена на нефть упорно лезет вверхФото: REUTERS

Прогноз:

Особых причин для падения цены на нефть эксперты не видят. Но может произойти все что угодно. Для понимания, любое изменение стоимости барреля на $3, меняет курс доллара по отношению к нашей валюте на один рубль. То есть, если нефть подорожает до $90, то котировки «американца» могут вернуться в район 60 рублей, а если упадет до $60, то бакс точно взлетит выше 70 рублей.

3. Социальные обязательства бюджета

Для исполнения майского указа президента в бюджете все еще не хватает денег. Напомним, после его принятия оказалось, что нужно дополнительно 8 трон руб. Часть из них нашли за счет повышения НДС с 18 до 20%, еще часть получат за счет повышения пенсионного возраста (с большой вероятностью это произойдет) и еще немного удастся получить за счет повышенных дивидендов госкомпаний. Но на этом крупные источники исчерпываются. Но есть одна «хитрость». Чтобы получить дополнительные деньги при высокой цене на нефть, нужно просто немного ослабить рубль. Тогда доход в национальной валюте будет больше. И хотя в ЦБ и Минфине утверждают, что курс у нас плавающий и не зависит от действий регулятора, многие эксперты склонны считать, что в случае большого дефицита бюджета финансовые власти могут схитрить.

Прогноз:

Применять такую схему Минфин станет лишь в случае острой нехватки денег в бюджете. Пока нефть высокая, этот фактор не будет особо влиять на курс.

4. Перманентные санкции

По всей видимости, волынка с санкциями продолжится бесконечно долго. Американцы настроены решительно. Тем более что разыгрывание антироссийской карты выгодно отражается на политических рейтингах. Поэтому, скорее всего, валютные качели, связанные с этим фактором, будут продолжаться и дальше.

Сейчас все инвесторы ждут, когда объявят очередной пакет - сентябрьский. Замах у сенаторов США серьезный. К примеру, они грозятся заблокировать российским госбанкам валютные счета. Это будет жесткое решение. Именно из опасения такого сценария котировки наших акций и курс рубля резко упали с начала августа. Но многие эксперты считают, что это вряд ли произойдет.

- Сенатские "Санкции из ада" против России надо еще принять. Пока они выглядят популистскими (перед выборами) и вероятность их принятия низка, - считает Константин Бушуев, начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер".

- Предсказать заранее, чем все закончится, непросто из-за трудности прогнозирования решений американских законодателей, - говорит Алексей Коренев, аналитик компании «Финам».

Прогноз:

При мягком сценарии доллар при прочих равных может вернуться в диапазон 61 - 62 рубля, а при жестком есть вероятность ухода в 70 - 75 рублей.

И ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Это далеко не все факторы, влияющие на курс рубля. Эксперты могут с легкостью насчитать еще пять более-менее весомых. Как внешних, так и внутренних. С одной стороны, позиции нашей экономики довольно сильные. У нас большие резервы, низкий внешний долг, сбалансированный бюджет. С другой, очень медленный экономический рост и зависимость от внешних факторов. В этих условиях положение национальной валюты очень шаткое. Значит, курсы точно будут колебаться. То в одну сторону, то в другую. Но пытаться сыграть на этом, вложив все сбережения в валюту, точно не стоит. Очень велика вероятность потерять, приняв неверное решение.

- Не надо играть на колебаниях. Примите за основу простую практику. Пусть у вас в заначке будут и доллары с евро (можно что-то одно), и рубли. Тогда вы в любом случае будете в выигрыше и в хорошем настроении. Станет дорожать валюта, вы будете радоваться. Начнет падать - вы не в обиде, ведь зарплату станете получать в более крепких рублях, - дает универсальный совет Алексей Мамонтов, глава Московской международной валютной ассоциации.