СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-27T16:30:39+03:00

В Кремле не комментируют сообщения об авиаударе в Афганистане Фото: REUTERS

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В Кремле отказались прокомментировать информацию о загадочном авиаударе в районе таджикско-афганской границы. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не вопрос Кремля, скорее это нужно (спрашивать) Министерство иностранных дел или Министерство обороны», - отметил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать инцидент.

Официальный представитель главы государства напомнил, что Россия активно сотрудничает с Таджикистаном, в том числе в области безопасности и охраны границ.

«Конечно, Россия придает очень большое значение этому направлению нашего сотрудничества», - подчеркнул Песков.

Ранее власти Афганистана заявили, что самолет ВВС Таджикистана или России нанес бомбовый удар по боевикам «Талибана»* в приграничном районе Даргад афганской провинции Тахар. Утверждалось, что инцидент произошел 26 августа, после того как талибы обстреляли и убили двух таджикских пограничников.

По данным местной полиции, в ходе авиаудара было уничтожено до восьми боевиков «Талибана»*, еще шестеро получили ранения.

Позже в Минобороны РФ опровергли информацию об участии российских самолетов в авиаударе, подчеркнув, что ВКС РФ не выполняли никаких задач в районе таджикско-афганской границы.

Как сообщил агентству Asia-Plus источник в правительстве Таджикистана, военное ведомство республики также отрицает причастность к атаке. Собеседник агентства добавил, что военные не имеют права наносить удары по чужой территории, а если такая необходимость возникает, решение принимает штаб ОДКБ.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.