В Минобороны опровергли сообщения о российском воздушном ударе в Афганистане

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-27T13:53:27+03:00

В ведомстве подчеркнули, что российские военные самолеты не выполняли никаких боевых задач в районе таджикско-афганской границы

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В понедельник, 27 августа, в министерстве обороны России опровергли информацию о нанесении российской авиацией воздушного удара на севере Афганистана.

"Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения "Талибан" (запрещено в России) в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что Военно-космические силы РФ не выполняли никаких боевых задач в районе таджикско-афганской границы.

Ранее в понедельник агентство Reuters сообщило со ссылкой на два источника в Афганистане, что боевые самолеты Вооруженных сил Таджикистана или России совершили авиаудары на северо-востоке Афганистана, неподалеку от границе с Таджикистаном. Отмечалось, что удар был нанесен в результате столкновения между пограничниками и боевиками в Таджикистане. В результате погибли восемь боевиков "Талибана", а шесть пострадали. По данным афганской полиции, не удалось установить принадлежность воздушных сил, Душанбе отрицает причастность своих военных к этому инциденту.