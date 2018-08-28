Минобороны России показало видео пусков крылатых ракет «Оникс»
Министерство обороны России на своем официальном YouTube-канале и в Twitter опубликовало видео учебных стрельб в Охотском море, в ходе которых были запущены крылатые ракеты «Оникс».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в учениях принимали участие корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота ракетного крейсера «Варяг», малых кораблей «Мороз» и «Разлив», а также атомный ракетный подводный крейсер «Томск» и расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион». Они успешно поразили ракетами учебные надводные цели – два дрейфующих судна-мишени, расстояние до которых составляло от 250 до 500 километров.
Во время стрельб ударной группы ТОФ в акватории Охотского моря были запущены семь ракет – «Оникс», «Вулкан», «Гранит» и «Малахит». Все семь успешно поразили мишени.
Стрельбы крылатыми ракетами в рамках зачетного учения группировки сил Тихоокеанского флота.Корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота, гвардейского ракетного крейсера Варяг , а также МРК Разлив и Мороз , атомного ракетного подводного крейсера Томск и расчётов БРК Бастион провела стрельбу крылатыми ракетами по надводным целям Ракетный удар по двум дрейфующим судам-мишеням крылатыми ракетами Вулкан , Гранит , Малахит и Оникс наносился из акватории Охотского моря и с побережья полуострова Камчатка. Дистанция до целей составляла от 250 до 500 км. По данным объективного контроля, все семь крылатых ракет успешно поразили мишени.