Минобороны России показало видео пусков крылатых ракет «Оникс»

СЕГОДНЯ 04:56 2018-08-28T05:07:21+03:00

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Министерство обороны России на своем официальном YouTube-канале и в Twitter опубликовало видео учебных стрельб в Охотском море, в ходе которых были запущены крылатые ракеты «Оникс».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в учениях принимали участие корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота ракетного крейсера «Варяг», малых кораблей «Мороз» и «Разлив», а также атомный ракетный подводный крейсер «Томск» и расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион». Они успешно поразили ракетами учебные надводные цели – два дрейфующих судна-мишени, расстояние до которых составляло от 250 до 500 километров.

Во время стрельб ударной группы ТОФ в акватории Охотского моря были запущены семь ракет – «Оникс», «Вулкан», «Гранит» и «Малахит». Все семь успешно поразили мишени.