Google опровергла обвинения Трампа в дискриминации консервативных СМИ в поисковой выдаче

СЕГОДНЯ 21:06 2018-08-28T21:06:32+03:00

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Компания Google не согласилась с претензией президента США Дональда Трампа о том, что ее поисковик целенаправленно дискриминирует «правые» и консервативные СМИ в поисковой выдаче.

«Когда пользователи набирают запросы в поисковом окне Google, наша цель заключается в том, чтобы они в течение секунд получили наиболее релевантные ответы. Поиск не используется для того, чтобы формировать политическую повестку дня», - подчеркнули в Google.

Представители компании заверили, что постоянно работают над улучшением поиска Google и никогда не будут ранжировать его результаты для «для манипулирования политическими настроениями».

Ранее Трамп возмутился большим количеством негативных новостей о нем в выдаче поисковика Google. По мнению американского лидера, такая ситуация сложилась из-за того, что Google отдает предпочтение «левым» и крупным мейнстримным СМИ, которые президент характеризует как «фейковые медиа».

«Google и другие подавляют голоса консерваторов, прячут информацию и хорошие новости. Они контролируют то, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, и она будет исправлена», - написал хозяин Белого дома на своей странице в Твиттер.