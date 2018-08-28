2018-08-28T22:05:23+03:00
Политика

Медведев провел первую рабочую встречу после долгого отсутствия на публике

Глава правительства обсудил подготовку к учебному году с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным
Денис СУХОВ
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Дмитрий Медведев и Глеб Никитин 28 августа 2018 года. Фото: Александр Астафьев/ТАССДмитрий Медведев и Глеб Никитин 28 августа 2018 года. Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел первую рабочую встречу после долгого отсутствия на публике из-за спортивной травмы. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства.

Согласно публикации, премьер встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Беседа прошла в кабинете Медведева в подмосковной резиденции председателя правительства «Горки-9».

Одной из тем встречи стала подготовка к началу учебного года в регионе.

«Примерно 327 тысяч детей у нас готовы начать учёбу. Если говорить о решаемых проблемах, о том, чем мы сейчас занимаемся, то это, во-первых, сокращение обучающихся во вторую смену. Пока такие учащиеся есть, хотя доля их меньше, чем в среднем по стране. В этом году мы вводим четыре новые школы, это 1875 учебных мест», - рассказал премьеру Никитин.

По словам врио губернатора, до конца года в области откроется 13 новых учебных заведений, в том числе в самом Нижнем Новгороде.

«Это где-то на семь тысяч обучающихся», - добавил Никитин.

Кроме того, 30% школ в области требуют капитального ремонта, на что из регионального бюджета выделено 438 млн рублей. Отвечая на вопрос премьера о проблемах дошкольного образования, Никитин подчеркнул, что за последние годы было введено более 14 тысяч дополнительных мест в детских садах и в ближайшее время планируется построить еще 27 учреждений на 3545 мест.

Премьер-министр обсудил с губернатором Нижегородской области подготовку к новому учебному году. Новости. Первый канал.

Напомним, Дмитрий Медведев около двух недель не проводил публичных мероприятий. Как пояснили в кабмине, причиной стала травма, которую премьер получил во время занятий спортом.

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