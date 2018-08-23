В правительстве объяснили, куда пропал Медведев

СЕГОДНЯ 21:30 2018-08-23T21:35:23+03:00

10 августа, премьер совершил рабочую поездку на Камчатку, где провел совещание по развитию Дальнего Востока Фото: REUTERS

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Из информационного поля премьер Дмитрий Медведев исчез с 11 августа. Накануне, 10 августа, премьер совершил рабочую поездку на Камчатку, где провел совещание по развитию Дальнего Востока. Несмотря на то, что на ближайшие недели в рабочем графике премьера было много мероприятий, в том числе поездки по регионам, все они неожиданно отменились.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства, все дело в том, что Медведев получил травму во время занятий спортом.

- Она не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия, - пояснили в пресс-службе.

При этом Медведев все же работает с документами, за его подписью выходят постановления, которые публикуются на сайте правительства.

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» источник в правительстве, Дмитрий Медведев сейчас находится в Москве.

- Скорее всего, уже на следующей неделе премьер сможет вернуться к полноценной активной работе, - сообщил источник «Комсомолке».

На вопрос, насколько серьезна полученная премьером травма, «Комсомолке» в Белом доме не ответили, заметив, что не занимаются «постановкой диагнозов».