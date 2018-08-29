Рубль начал расти к доллару и евро во время выступления Путина

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-29T13:05:13+03:00

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В среду, 29 августа, рубль начал расти по отношению к доллару и евро. Это произошло во время выступления президента России Владимира Путина по изменениям пенсионной системы. Как свидетельствуют данные торгов Московской биржи, в моменте курс рубля подскакивал на 20 копеек по отношению к доллару и на 40 копеек по отношению к евро.

На 12.32 мск среды курс доллара расчетами "завтра" торгуется на уровня предыдущего закрытия — 67,87 рубля. Курс европейской валюты снижается на 18 копеек, составляя 79,17 рубля.

Когда в полдень среды началось выступление главы государства, доллар рос к рублю на 24 копейки, евро вырос примерно на 13 копеек. Во время трансляции обращения рубль вырос по отношению к доллару на 20 копеек, а также увеличился к евро на 40 копеек. Таким образом российская валюта отыграла утреннее снижение.