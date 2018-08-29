2018-08-29T09:05:28+03:00
Политика

Телеобращение Владимира Путина по вопросу изменений в пенсионной системе

29 августа 2018 года президент России даст свою оценку предложенным изменениям в пенсионное законодательство. Смотрите видеотрансляцию с 12:00 мск [видеотрансляция]
Екатерина БОЛГОВА
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Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам по вопросу изменений в пенсионной системеВладимир Путин выступит с телеобращением к россиянам по вопросу изменений в пенсионной системеФото: REUTERS
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В среду, 29 августа, президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам по вопросу изменений в пенсионной системе.

Обращение Владимира Путина по пенсионным изменениям.Президент России - о своем отношении к изменениям в пенсионном законодательстве. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске Путин заявил, что планирует рассказать о своем отношении к предложенным изменениям в пенсионное законодательство."Я в ближайшее время, возможно, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", - сказал глава государства.

В июле Государственная дума рассмотрела в первом чтении законопроект о пенсионных изменениях, предложенный правительством. Документ в том числе предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении в сентябре, в настоящее время идет сбор предложений по этому вопросу.

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