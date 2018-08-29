Почти все россияне, пострадавшие в турецком ДТП, выписаны из больницы

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-29T13:48:29+03:00

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Большинство россиян, получивших травмы во время ДТП в Турции, уже выписаны их больницы. После аварии госпитализированы были тринадцать человек, однако сейчас под наблюдением врачей остается только один турист. Остальные, получив необходимую медицинскую помощь, были отпущены для отправки в Россию.

Несмотря на то, что все пострадавшие получили лишь незначительные травмы, одному из туристов врачи рекомендуют оставаться под наблюдением еще какое-то время. Ему прописано стационарное лечение, пишет сайт телеканала «Звезда».

Напомним, авария в Турции произошла утром в среду, 29 августа. Автобус, который должен был доставить путешественников из отеля в аэропорт, попал в аварию и вылетел в кювет. Туристический автобус протаранил грузовик, из-за чего транспорт с отдыхающими перевернулся и упал в водный канал. К счастью, глубина водоема была небольшой, и никто из россиян не получил серьезных травм. Девять человек отправились дальше в аэропорт и попали на свой рейс. Остальные были госпитализированы, однако туроператор уже пообещал, что в скором времени туристы будут доставлены домой другими рейсами.