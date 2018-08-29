Опрос: Большинство россиян следят за курсом валют

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-29T14:30:10+03:00

Более 80% респондентов признали, что колебания валютных котировок значительно влияют на их жизнь

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Большинство россиян (82%) внимательно следят за курсом валют, хоть и получают заработную плату в рублях. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного порталом Rabota.Ru.

Кроме того, 81% респондентов признали, что колебания валютных котировок оказывает значительное влияние на их жизнь. В первую очередь это касается сферы покупок, что отметили 79% опрошенных. Следом идут путешествия (69%), работа (43%) - многие участники исследования пояснили, что их компания-работодатель зависит от сырья, закупаемого за рубежом.

Несколько менее заметно курсы валют влияют на лечение россиян (32%) и сферу развлечения (25%). На последнем месте по числу ответов денежные переводы и обучение, которые набрали по 14%.

Лишь 3% опрошенных получаю заработную плату в иностранной валюте, однако большинство россиян предпочитают хранить сбережения именно в ней. Так, 27% респондентов доверили накопления доллару, 24% предпочитают евро. Наименее предпочтительные валюты — японские иены (1%), китайские юани (5%) и биткоин (3%). Российский рубль незначительно уступает доллару с результатом 26%.

При этом 5% респондентов предпочитают более оригинальные варианты хранения сбережений, в том числе мультивалютную корзину, швейцарский франк, золото или недвижимость.

«А 9% опрошенных заявили, что не откладывают деньги, так как не имеют такой возможности», - цитирует материалы исследования РИА Новости.