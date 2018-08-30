В Пентагоне заявили, что в случае войны США не смогут спастись от оружия России
Руководитель Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что в случае войны Америка не сможет спастись от оружия России и Китая.
"Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", — сказал О'Шонесси на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.
Он отметил, что оборонная стратегия США нуждается в фундаментальных изменениях. По его словам, Пентагон занимается поиском механизмов преотвращения беззащитности перед новейшим оружием. Например, истребители F-16 планируется оснастить радарами с активной фазированной антенной решеткой для перехвата крылатых ракет, сообщает издание Military Times.
Напомним, 1 марта президента РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию рассказал о новейших видах российского оружия, среди которых — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник".