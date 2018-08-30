2018-08-30T10:12:32+03:00
В мире

В Пентагоне заявили, что в случае войны США не смогут спастись от оружия России

По мнению американского генерала, российское и китайское оружие сейчас способно достигнуть территории США
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Новейшая российская ракета "Сармат"Новейшая российская ракета "Сармат"Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Руководитель Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что в случае войны Америка не сможет спастись от оружия России и Китая.

"Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", — сказал О'Шонесси на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.

Он отметил, что оборонная стратегия США нуждается в фундаментальных изменениях. По его словам, Пентагон занимается поиском механизмов преотвращения беззащитности перед новейшим оружием. Например, истребители F-16 планируется оснастить радарами с активной фазированной антенной решеткой для перехвата крылатых ракет, сообщает издание Military Times.

Напомним, 1 марта президента РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию рассказал о новейших видах российского оружия, среди которых — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Артюхов обсудил с жителями Лабытнанги реализацию проекта Северный широтный ход
Медведев утвердил новый устав Фонда кино
В Киеве задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми
Юрисконсульт Белого дома, сотрудничавший со спецпрокурором по делу РФ, уйдет в отставку
Медведев подписал постановление об использовании простой электронной подписи при получении госуслуг
Умер Александр Завелион, автор программы «Городок»
УЕФА призовут разрешить матчи между Россией и Украиной
Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квоты на импорт металлов
Франция предъявила обвинение россиянину, подозреваемому в кибермошенничестве
За «лазерное хулиганство» могут посадить на 15 суток
В Мельбурне произошел пожар на химическом заводе
Трамп заявил, что Китай давит на КНДР из-за разногласий с США
Продавцы подняли цены на крепкий алкоголь без роста акцизов
Юноша из России утонул на территории заповедника в США
Космический корабль "Прогресс МС-08" затопили в Тихом океане
Минстрой упростит процедуру признания жилья аварийным
Российские ВКС успешно испытали противоракету новой системы ПРО
Погода в Москве на 30 августа 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла
Пентагон уличили в попытках скрыть критические дефекты истребителя F-35
Главным «спонсором» Украины оказалась Россия
Эксперты назвали страну, где больше всего людей умирает от пьянства
Представленные на Московском автосалоне люксовые седан и лимузин Aurus 31 августа покажут широкой публике
Трамп рассчитывает заключить выгодную для США сделку с Канадой до пятницы
Посол России в Вашингтоне предостерег США от «очередной безосновательной» агрессии против Сирии
США пригрозили Индии санкциями за покупку оружия у России
США подали в ВТО иск против России из-за ответных пошлин
Ходорковский решил больше не давать денег на ЦУР
Трамп считает, что на военных учениях с Южной Кореей можно сэкономить