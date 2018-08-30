2018-08-30T17:27:08+03:00
Общество

Иосиф Кобзон отдал место на Новодевичьем кладбище Борису Брунову

Ранее стало известно, что Народного артиста СССР Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище в Москве
Денис СУХОВ
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Иосиф Кобзон отдал место на Новодевичьем кладбище Борису БруновуИосиф Кобзон отдал место на Новодевичьем кладбище Борису БруновуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Народный артист СССР Иосиф Кобзон приобрел себе место на центральной аллее Новодевичьего кладбища, но отдал его режиссеру и руководителю Московского государственного театра эстрады Борису Брунову.

Об этом сообщил телеканал Россия 24 в передаче, посвященной Иосифу Кобзону.

Отмечается, что в 1997 году Кобзон передал место на Новодевичьем для похорон Брунова, так как городские власти отказались похоронить режиссера на центральном кладбище Москвы.

Ранее, 30 августа, Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций.

По предварительной информации, прощание с Иосифом Кобзоном состоится в московском Доме союзов 2 сентября. В соответствии с завещанием певца, его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.

Певец активно занимался общественной, благотворительной и политической деятельностью, занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по культуре.

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