СЕГОДНЯ 19:36 2018-08-30T20:13:37+03:00

Последнее видео Иосифа Кобзона: Ношу награды только в Кремле и в «Комсомолке» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Корреспондент «Комсомольской правды» побеседовал с народным артистом СССР за четыре недели до смерти великого исполнителя

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Народный артист СССР и Герой России Иосиф Кобзон не имел привычки носить награды, делая исключения только для время визитов в Кремль и в редакцию «Комсомольской правды». В этом великий певец признался в эксклюзивном интервью «КП», которое дал буквально за четыре недели до своей кончины.

Наш корреспондент Александр Гамов смог побеседовать с исполнителем в Екатерининском зале Кремля 27 июня. Интервью состоялось за несколько минут до начала торжественной церемонии награждения выдающихся россиян президентом Владимиром Путиным.

Также на видео присутствует супруга артиста, Неля Кобзон, на несколько секунд в кадре появляется легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

Тогда Иосифа Кобзона отметили знаком отличия «За благодеяния». Данная награда была учреждена в 2012 году для граждан России и других государств, проявивших себя в сфере благотворительности, поддержки приютов и детских домов, повышения уровня нравственности и толерантности в обществе, а также пропаганды общечеловеческих ценностей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662372" frameborder="0"></iframe> Иосиф Кобзон: «Я с золотыми Звёздами хожу только в Кремль и "Комсомолку"».Александр ГАМОВ

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций.

По предварительной информации, прощание с Иосифом Кобзоном состоится в московском Доме союзов 2 сентября. В соответствии с завещанием певца, его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.

Певец активно занимался общественной, благотворительной и политической деятельностью, занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по культуре.