2018-08-30T20:48:36+03:00
В мире

Вашингтон продлил запрет на поездки американцев в КНДР еще на год

Несмотря на переговоры по снижению напряженности в отношениях с Пхеньяном, Госдепартамент опасается возможных арестов граждан США в Северной Корее
Денис СУХОВ
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Вашингтон продлил запрет на поездки американцев в КНДР еще на годВашингтон продлил запрет на поездки американцев в КНДР еще на годФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон продлил запрет на поездки американцев в КНДР до конца августа 2019 года. Соответствующее уведомление распространил в четверг Госдепартамент США.

«Госдепартамент пришел к выводу, что для граждан США продолжает существовать серьезный риск ареста и длительного содержания под стражей, что представляет непосредственную угрозу для их физической безопасности», - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Напомним, запрет на поездки граждан США в Северную Корею вступил в силу 1 сентября 2017 года. Поводом для него стала смерть американского студента Отто Вомбиера. Во время туристической поездки в КНДР в январе 2016 года его арестовали за попытку сорвать со стены гостиницы политический плакат.

Верховный суд КНДР приговорил Вомбиера к 15 годам исправительно-трудовой колонии, однако во время заключения он серьезно заболел. В июне прошлого года студента освободили «из гуманных соображений» и передали США в тяжелом состоянии.

У Вомбиера диагностировали тяжелое поражение отделов головного мозга, вскоре после прибытия на родину он скончался.

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