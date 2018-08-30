Вашингтон продлил запрет на поездки американцев в КНДР еще на год
Вашингтон продлил запрет на поездки американцев в КНДР до конца августа 2019 года. Соответствующее уведомление распространил в четверг Госдепартамент США.
«Госдепартамент пришел к выводу, что для граждан США продолжает существовать серьезный риск ареста и длительного содержания под стражей, что представляет непосредственную угрозу для их физической безопасности», - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
Напомним, запрет на поездки граждан США в Северную Корею вступил в силу 1 сентября 2017 года. Поводом для него стала смерть американского студента Отто Вомбиера. Во время туристической поездки в КНДР в январе 2016 года его арестовали за попытку сорвать со стены гостиницы политический плакат.
Верховный суд КНДР приговорил Вомбиера к 15 годам исправительно-трудовой колонии, однако во время заключения он серьезно заболел. В июне прошлого года студента освободили «из гуманных соображений» и передали США в тяжелом состоянии.
У Вомбиера диагностировали тяжелое поражение отделов головного мозга, вскоре после прибытия на родину он скончался.
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