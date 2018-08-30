Украинские пограничники не пропустили в страну сотрудника генконсульства РФ в Харькове
Украинские пограничники не пропустили в страну второго секретаря генерального консульства России в Харькове. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
Российский дипломат пересекал границу на поезде Москва-Харьков, однако при проверке документов было установлено, что ему запрещен въезд на территорию Украины.
«Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года», - пояснили в Госпогранслужбе Украины.
В результате сотрудник генконсульства сошел с поезда в пункте пропуска «Харьков-пассажирский» и вернулся в Россию.
Ранее Киев действительно запретил въезд многим российским дипломатам, в частности тем, кого Украина, США и страны ЕС выслали в связи с так называемым «делом Скрипаля». Свое решение украинские власти объяснили тем, что эти сотрудники дипучреждений якобы причастны к деятельности российских спецслужб.
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