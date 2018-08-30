2018-08-30T21:08:32+03:00
Политика

Украинские пограничники не пропустили в страну сотрудника генконсульства РФ в Харькове

При проверке документов выяснилось, что российский дипломат был в списке лиц, которым до 2023 года запрещен въезд на территорию Украины
Денис СУХОВ
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ФОТО Державна прикордонна служба України/FacebookФОТО Державна прикордонна служба України/Facebook
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Украинские пограничники не пропустили в страну второго секретаря генерального консульства России в Харькове. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Российский дипломат пересекал границу на поезде Москва-Харьков, однако при проверке документов было установлено, что ему запрещен въезд на территорию Украины.

«Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года», - пояснили в Госпогранслужбе Украины.

В результате сотрудник генконсульства сошел с поезда в пункте пропуска «Харьков-пассажирский» и вернулся в Россию.

Ранее Киев действительно запретил въезд многим российским дипломатам, в частности тем, кого Украина, США и страны ЕС выслали в связи с так называемым «делом Скрипаля». Свое решение украинские власти объяснили тем, что эти сотрудники дипучреждений якобы причастны к деятельности российских спецслужб.

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