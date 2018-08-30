Центробанк исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций

СЕГОДНЯ 21:27 2018-08-30T21:28:21+03:00

Поводом для вывода компании с рынка стали многократные нарушения законодательства и неисполнение предписаний регулятора

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Банк России исключил компанию «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ЦБ, одна из крупнейших микрофинансовых организаций неоднократно нарушала требования законодательства, а также предписания регулятора.

В частности, вопреки запрету Центробанка «Домашние деньги» привлекали средства физических лиц, при этом компания скрывала эти факты в своей отчестности.

«Бизнес-модель ООО «Домашние деньги» была построена на предоставлении микрозаймов гражданам. Проведение высокорискованной политики и неадекватная оценка принимаемых рисков привели к образованию на балансе микрофинансовой компании большого объема просроченной задолженности, убыткам и неисполнению обязательств перед кредиторами», - отметили в ЦБ.

В течение 2018 года ЦБ неоднократно применял в отношении «Домашних денег» меры надзорного реагирования, включая привлечение к административной ответственности за выявленные нарушения, а также встречи с руководством и главным бенефициаром компании.

Тем не менее, «Домашние деньги» не устранили нарушения и допустили несколько технических дефолтов.

«Общество не исполнило обязательные для исполнения предписания Банка России; нарушало установленные числовые значения экономических нормативов». - подчеркивается в сообщении регулятора.

ООО «Домашние деньги» было основано в 2007 году и включено в реестр МФО в 2011 году. По данным самой компании, она являлось одной из крупнейших в своем сегменте, занимая на рынке долю в 24%.

Микрофинансовая организация (МФО) - это коммерческая или некоммерческая компания, не являющаяся банком и выдающая займы в соответствии с законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Так как МФО не связаны банковскими нормативами, они как правило менее формализованно оценивают заемщика и могут предоставить ему средства более оперативно.