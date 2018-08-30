В «Гознаке» пообещали полностью обновить дизайн российских банкнот

СЕГОДНЯ 22:39 2018-08-30T22:39:25+03:00

По мнению гендиректора акционерного общества Аркадия Трачука, необходимость модернизации купюр уже давно назрела

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В будущем дизайн российских банкнот будет полностью обновлен, так как необходимость модернизации уже давно назрела. Об этом заявил журналистам генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

«У нас базовый дизайн банкнот - это разработка 1995-1997 годов. Поэтому объективно предпосылки сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты», - пояснил Трачук.

По его словам, новый дизайн, вероятно, будет разработан с учетом наблюдения за оборотом самых новых российских банкнот — номиналом 200 и 2000 рублей. Однако сначала Банку России предстоит оценить их долговечность, надежность, устойчивость тех или иных защитных признаков.

«Изменения, безусловно, будут, но, когда конкретно они будут, какой номинал затронут, решения нет и оно за Банком России», - заключил гендиректор «Гознака».

Банк России ввел в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей в октябре 2017 года. Первыми их получили Москва и регионы, изображенные на банкнотах — Крым и Дальний Восток.

В июле регулятор объявил, что с начала года количество 200-рублевых банкнот в обращении увеличилось в 14 раз, а банкнот номиналом 2000 рублей — в 11 раз.