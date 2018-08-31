В NASA сообщили о стабильной работе всех систем МКС

СЕГОДНЯ 01:12 2018-08-31T01:12:28+03:00

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На международной космической станции все системы работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По их данным, на станции ведутся работы по устранению утечки воздуха и долгосрочный ремонт. При этом, “все системы станции стабильны, а опасности для экипажа нет". После завершения починки, на МКС проведут дополнительную проверку на наличие утечек, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил о зафиксированном падении давления воздуха на МКС. Как выяснилось, причина заключается микро-трещины в корпусе корабля "Союз МС-09", пристыкованного к станции. Место пробоины удалось обнаружить и локализовать утечку. Микротрещина размером в полтора миллиметра могла возникнуть после попадания микрометеорита.

В "Роскосмосе" сейчас решается, каким образом и в какие сроки использовать ремонтный комплект, который находится в "Союзе". После этого корабль будет сохранен.