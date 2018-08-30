Рогозин: в космическом корабле «Союз» произошла утечка воздуха

СЕГОДНЯ 16:31 2018-08-30T16:31:55+03:00

По словам главы Роскосмоса, нештатная ситуация на корабле, пристыкованном к сегменту МКС, произошла минувшей ночью

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Прошедшей ночь произошла утечка воздуха в российском космическом корабле "Союз", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, были предприняты все меры для определения места утечки воздуха на корабле, пристыкованном к Международной космической станции. Он отметил, что весь экипаж станции, включая американских астронавтов, находились в российском сегменте МКС.

"Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло", — сообщил Рогозин.

Он добавил, что место утечки удалось обнаружить и локализовать утечку. В бортовом отсеке была найдена микротрещина размером в полтора миллиметра, которая могла возникнуть после попадания микрометеорита.

Глава Роскосмоса напомнил, что в «Союзе» имеется ремонтный комплект. В настоящее время решается, каким образом и в какие сроки его использовать. После этого корабль будет сохранен.

Рогозин подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью членов экипажа МКС нет. Расследование причин образования микротрещины в бортовом отсеке "Союза" проведет спецкомиссия.