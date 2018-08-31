2018-08-31T14:43:39+03:00
Спорт

Жеребьевка Лиги Европы: "Краснодар" попал в группу к Промесу и "Севилье"

В Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Краснодар" осенью сыграет в Лиге Европы."Краснодар" осенью сыграет в Лиге Европы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Футбольный клуб "Краснодар" официально узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы, который пройдет нынешней осенью. Жеребьевка этой стадии соревнований сезона 2018/19 прошла сегодня, 31 августа, в Монако.

Краснодарцы на групповом этапе осенью сыграют с испанской "Севильей", бельгийским "Льежем" . Третий соперник - "Акхисарспор" из Турции.

Таким образом, перешедший сегодня в испанский клуб голландец Квинси Промес осенью вновь сыграет в России. Но за другую команду и в другом турнире.

Точное расписание матчей российской команды станет известно чуть позднее. Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги УЕФА.

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