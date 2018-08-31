Песков: Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита в Тегеране

СЕГОДНЯ 15:51 2018-08-31T15:51:12+03:00

В Тегеране пройдут консультации по сирийскому вопросу с участием представителей России, Турции и Ирана

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях трехстороннего саммита по вопросу урегулирования сирийского вопроса в Тегеране.

«Вполне естественно ожидать, что Путин и Эрдоган воспользуются этим трёхсторонним форматом, чтобы продолжить двустороннее общение», — сказал Песков журналистам.

Говоря о том, какие темы будут подниматься на двусторонней встрече, представитель Кремля ответил, что это вопросы можно назвать традиционными.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 сентября, в Тегеране состоится трехсторонний саммит Турции, Ирана и России. Мероприятие будет посвящено урегулированию ситуации в Сирии.

24 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что очередная встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время.