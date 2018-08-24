Глава МИД Турции сообщил о скорой встрече Эрдогана и Путина

СЕГОДНЯ 12:37 2018-08-24T12:37:59+03:00

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В ближайшее время должна состояться встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллега Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры состоятся в Иране на саммите астанинского формата. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В ближайшее время ожидаются контакты на уровне наших президентов, На сей раз в Иране состоится встреча в сочинском формате. В нашу задачу как руководителей внешнеполитических ведомств входит подготовка данных мероприятий", - цитирует ТАСС турецкого дипломата.

Напомним, что в эту пятницу, 24 августа, в Москве встретятся главы еще двух других ведомств России и Турции. Так, переговоры проведут министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега из арабской республики Хулуси Акар, передает сайт kp.ru.