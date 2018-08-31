2018-08-31T20:18:04+03:00
Политика

Названы возможные преемники Захарченко

Ранее в пятницу стало известно о гибели главы ДНР в результате взрыва в центре Донецка
Дарья ИВАШКИНА
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Глава ДНР Александр ЗахарченкоГлава ДНР Александр ЗахарченкоФото: Александр КОЦ
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В Донецкой народной республики назвали имена возможных преемников Александра Захарченко, погибшего в пятницу, 31 августа, в результате взрыва у кафе в центре Донецка.

По словам представителя Народного совета, согласно конституции ДНР, временно исполняющим обязанности главы республики может стать один из заместителей председателя Совмина. Другими словами, на должность врио руководителя ДНР претендуют три человека: Александр Тимофеев, Екатерина Матющенко и Дмитрий Трапезников, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 31 августа, мощный взрыв прогремел в центре Донецка. ЧП произошло недалеко от кафе «Сепар». На место происшествия сразу же прибыли многочисленные машины экстренных служб. А чуть позже стало известно, что при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко.

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