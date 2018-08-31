В Донецке при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко

СЕГОДНЯ 19:54 2018-08-31T19:54:00+03:00

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Сегодня, 31 августа, мощный взрыв прогремел в центре Донецка. ЧП произошло недалеко от кафе «Сепар». На место прибыли многочисленные машины экстренных служб. Вся территория в округе была оцеплена. Чуть позже стало известно, что при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко. По сообщениям РИА "Новости", ранен министр доходов и сборов Тимофеев.

Место взрыва оцеплено спецподразделениями ДНР. ФОТО: Комсомольская правда Донецк

По сообщениям "Интерфакса", подозреваемые в убийстве Александра Захарченко были задержаны. Их поймали в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666753" frameborder="0"></iframe> Первые кадры с места убийства Захарченко.

Александр Захарченко во время торжественного вечера, посвященного Дню защитника Отечества, в Донецком театре Оперы и Балета, февраль 2015 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики, - заявил собеседник агентства.

Александру Захарченко было 42 года. Он родился 26 июня 1976 года в городе Донецке. С 4 ноября 2014 года занимал должность главы Донецкой Народной Республики. У него осталась жена Наталья и четверо сыновей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666751" frameborder="0"></iframe> Кафе "Сепар", в котором был убит глава ДНР, Александр Захарченко.

Ноябрь 2014 года, Александр Захарченко во время церемонии инаугурации Главы ДНР.Фото: Александр КОЦ

3 ноября 2014 года Захарченко выиграл выборы главы Донецкой народной республики. Спустя сутки прошла его инаугурация. 17 февраля 2015 года в ходе боев за Дебальцев он был ранен в ногу и долгое время передвигался на костылях или же с тростью.

Глава ДНР Александр Захарченко на похоронах командира батальона "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы"), 2016 год.Фото: Александр КОЦ

В интервью "КП" Захарченко говорил:

- Мы бьемся за свою землю, потому что Донбасс на самом деле исторически территория не украинская. И население здесь в большей степени не украиноязычное. Это не та территория, которую можно с уверенностью называть Украиной.

СРОЧНО!!! В Донецке убит глава ДНР Александр Захарченко 00:00 00:00

Взрыв в центре Донецка: убит глава ДНР Александр Захарченко. Онлайн-трансляция .

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