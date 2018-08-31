2018-08-31T19:54:00+03:00
Политика

В Донецке при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко

Подозреваемые в убийстве были оперативно задержаны
Поделиться:
Комментарии: comments135
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко на месте обстрела контрольно-пропускного пункта у села "Еленовка", апрель 2016 года.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко на месте обстрела контрольно-пропускного пункта у села "Еленовка", апрель 2016 года.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Сегодня, 31 августа, мощный взрыв прогремел в центре Донецка. ЧП произошло недалеко от кафе «Сепар». На место прибыли многочисленные машины экстренных служб. Вся территория в округе была оцеплена. Чуть позже стало известно, что при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко. По сообщениям РИА "Новости", ранен министр доходов и сборов Тимофеев.

Место взрыва оцеплено спецподразделениями ДНР. ФОТО: Комсомольская правда Донецк

Место взрыва оцеплено спецподразделениями ДНР. ФОТО: Комсомольская правда Донецк

По сообщениям "Интерфакса", подозреваемые в убийстве Александра Захарченко были задержаны. Их поймали в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.

Первые кадры с места убийства Захарченко.

Александр Захарченко во время торжественного вечера, посвященного Дню защитника Отечества, в Донецком театре Оперы и Балета, февраль 2015 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Захарченко во время торжественного вечера, посвященного Дню защитника Отечества, в Донецком театре Оперы и Балета, февраль 2015 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики, - заявил собеседник агентства.

Александру Захарченко было 42 года. Он родился 26 июня 1976 года в городе Донецке. С 4 ноября 2014 года занимал должность главы Донецкой Народной Республики. У него осталась жена Наталья и четверо сыновей.

Кафе "Сепар", в котором был убит глава ДНР, Александр Захарченко.

Ноябрь 2014 года, Александр Захарченко во время церемонии инаугурации Главы ДНР. Фото: Александр КОЦ

Ноябрь 2014 года, Александр Захарченко во время церемонии инаугурации Главы ДНР.Фото: Александр КОЦ

3 ноября 2014 года Захарченко выиграл выборы главы Донецкой народной республики. Спустя сутки прошла его инаугурация. 17 февраля 2015 года в ходе боев за Дебальцев он был ранен в ногу и долгое время передвигался на костылях или же с тростью.

Глава ДНР Александр Захарченко на похоронах командира батальона "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы"), 2016 год. Фото: Александр КОЦ

Глава ДНР Александр Захарченко на похоронах командира батальона "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы"), 2016 год.Фото: Александр КОЦ

В интервью "КП" Захарченко говорил:

- Мы бьемся за свою землю, потому что Донбасс на самом деле исторически территория не украинская. И население здесь в большей степени не украиноязычное. Это не та территория, которую можно с уверенностью называть Украиной.

СРОЧНО!!! В Донецке убит глава ДНР Александр Захарченко

00:00
00:00

Взрыв в центре Донецка: убит глава ДНР Александр Захарченко. Онлайн-трансляция .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Александр Захарченко: Я полковник, жена - генерал

Со дня начала образования Донецкой народной республики прошел год. Что за это время запомнилось больше всего?

- Самое яркое воспоминание - радость после проведения референдума 11 мая. До этого была тяжелая, кропотливая работа. Учились всему - и воевать, и сессии проводить... Калейдоскоп событий был настолько быстротечен, что год пролетел как день. Два часа в сутки спишь, и днем и ночью готовность номер один, постоянное нервное напряжение… (подробности)

Захарченко погиб

Захарченко погиб

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Трудно только первую тысячу лет. Потом привыкаешь»: Порошенко получил ответы на свои заявления о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО
Глава незалежной позволил себе заявить, что без Украины в своих рядах Евросоюз имеет незавершенный и неполноценный вид
Новости 24
«Это подтверждается»: Олег Царев рассказал подробности покушения на Захарченко
В ДНР не подтвердили задержание подозреваемых в покушении на Захарченко
Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в Донецке
Россия перестанет возить американских астронавтов на МКС
Звезда британского «Дома-2» использовала для пиара смерть многодетной мамы
Глава МИД Австрии призвала не искать «скрытый политический смысл» в ее танцах
В России начнут тестировать новую образовательную программу для детей с аутизмом
Аэрофлот выступает за разрешение средств сдерживания авиадебоширов на борту
Французский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы
Житель Норвегии с автоматом разгуливал по парку
США ввели санкции против еще одной организации из РФ
Порошенко посетит похороны американского сенатора Маккейна
В России могут поменять требования к качеству пива
Эрдоган заявил, что Турция надеется получить зенитные ракетные системы С-400 как можно скорее
Песков: на отношения Путина и Кочаряна не влияют события в Армении
Песков: Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита в Тегеране
Медведев: с 1 января проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам
Песков опроверг слова Олланда о якобы угрозах Путина в адрес Порошенко
Тереза Мэй станцевала со скаутами в Кении
На вокзале Амстердама мужчина напал с ножом на людей
«Уже шесть лет как через день ложусь в больницу»: Кикабидзе ответил на сообщения о своей госпитализации
Жеребьевка Лиги Европы: "Краснодар" попал в группу к Промесу и "Севилье"
Жеребьевка Лиги Европы: "Спартак" попал в группу к "Вильярреалу"
Жеребьевка Лиги Европы: "Зенит" попал в группу к "Бордо"
Во всех новостройках будут устанавливать интеллектуальные счетчики
Шойгу: появилась угроза конфликтов в Арктике