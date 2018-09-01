2018-09-01T19:07:56+03:00
Политика

В ЛНР опровергли отъезд премьер-министра Сергея Козлова из республики

Информация о том, что политик решил покинуть территорию ЛНР «в целях безопасности», ранее появилась в соцсетях
Дарья ИВАШКИНА
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В минувшую пятницу, 31 августа, при взрыве в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко, после чего в ЛНР был введен режим повышенной боевой готовностиВ минувшую пятницу, 31 августа, при взрыве в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко, после чего в ЛНР был введен режим повышенной боевой готовностиФото: кадр с видео
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В Луганской народной республике (ЛНР) опровергли слухи об отъезде председателя Совета министров ЛНР Сергея Козлова из республики.

Стоит отметить, что информация о «бегстве политика в целях безопасности» была размещена в социальных сетях от имени самого Козлова. Однако, как заметили в пресс-службе Совета министров ЛНР, у их председателя нет аккаунтов ни в одной из соцсетей. «Любая информация, размещенная в социальных сетях от его имени, не соответствует действительности», - сказал источник РИА Новости.

Также собеседник агентства заметил, что спецслужбы Украины довольно часто создают фейковые аккаунты представителей власти и ведомств ЛНР.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, после убийства главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в ЛНР был введен режим повышенной боевой готовности.

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