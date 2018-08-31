"Они оказались в самом эпицентре взрыва": вместе с Захарченко в Донецке погибли еще пять человек, в том числе ребенок
Взрыв прогремел в самом центре «Донецка» в кафе «Сепар». Оно находится в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР, поэтому Александр Захарченко часто бывал здесь вместе с подчиненными.
Около 17.00 раздался громкий хлопок и из окон кафе повалил черный дым. Все подходы к зданию тут же оцепили. Позже весь город закрыли на въезд и выезд.
Взорванное кафе находится в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР. ФОТО DNR-NEWS
Бомба была установлена именно в помещении кафе. Непосредственно после взрыва Александр Захарченко еще оставался жив. Его успели погрузить в машину «скорой помощи» и отправить в больницу. Но по дороге глава республики скончался. По словам источника, он получил несовместимое с жизнью ранение в голову.
Первые кадры с места убийства Захарченко.
Одной из жертв взрыва стал глава ДНР Александр Захарченко.Фото: Александр КОЦ
Известно, что еще об одном пострадавшем — это министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. О его состоянии на момент подписания номера не сообщалось.
Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Тут же был объявлен план «Перехват», который принес результат. По сообщениям местных властей, удалось задержать предполагаемых исполнителей покушения - «украинских диверсантов и связанных с ними лиц». Их поймали в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого, это в нескольких сотнях метров от места взрыва.
Кафе "Сепар", в котором был убит глава ДНР, Александр Захарченко.
Власти России и ДНР назвали случившееся терактом и обвинили в нем Украину.
- Есть все основания полагать , что за убийством Александра Захарченко стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных, - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Жители ДНР в шоке после взрыва и гибели Захарченко.
Захарченко погиб.Взрыв в кафе в Донецке... Смертельные ранения получил глава ДНР Александр Захарченко.
Александр Захарченко и Михаил "Гиви" Толстых в Донецке, 2015 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Донецк отомстит за это преступление, - заявил полпред народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.
Как рассказали «Комсомольской правде» источники в больнице Донецка, в результате взрыва погибли еще пять человек, в том числе один ребенок.
- Они оказались в самом эпицентре. Тела сильно обгорели. Идентифицировать их не представляется возможным, - говорят медики.
СПРАВКА «КП»
Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донцке. Учился в Донцком техникуме промышленной автоматики на специальности «горный электромеханик». Окончил его с отличием. Проработал по специальности полтора года на шахте, после чего занялся бизнесом. В 2010 году возглавил филиал харьковской общественной организации «Оплот». Организация занималась оказанием помощи семьям милиционеров, погибших при выполнении служебных обязанностей. После «Евромайдана» в Киеве Захарченко примкнул к силам ополчения, протестующим против переворота в стране. Весной 2014 он возглавил вооруженную группу, занявшую здание донцкой городской администрации. После референдума о независимости ДНР 11 мая 2014 Захарченко стал военным комендантом Донцка, позже занял должность министра внутренних дел республики. Лично участвовал в боях, при штурме Донецкого аэропорта был ранено в ногу. В августе был назначен премьером Донецкой республики. 2 ноября одержал победу на выборах главы ДНР, набрав 75 процентов голосов. На Захарченко покушались несколько раз, в одном из нападений ранения получил его водитель. У Александра Захарченко осталась жена и четверо сыновей.
ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
О чем говорят и чего боятся местные жители
Алиса ТИТКО
"Мы знали, что он был пешкой во всей этой ситуации. Но он добросовестно выполнял функцию руководителя Республики. Мы его уважали, верили", - говорит Анна из Донецка.
"Все движение перекрыто, ввели чрезвычайное положение, перекрыли таможни и все блок-посты. В школах отменили Первый звонок. Жуть..."
"Страшно, что сейчас в этой суматохе начнутся и другие провокации, - говорит подруга, жительница Донецка Наталья. - Ко мне тетя из России сегодня должна приехать. Не понимаем, пустят ли ее в город, прописка у нее уже не донецкая, но квартира здесь есть. Она на неделю хотела, погостить. А я уже сама думаю, может брать документы и выезжать временно?"
"Убили подло. Нагло. В самом сердце Донецка. Кто планировал показательное убийство — у них это получилось. Это сильнейший удар по городу. Понятно, что сейчас перекрыли город со всех сторон, но позавчера был обстрел — об этом по ТВ не говорили. Да, это окраина города, но пострадала женщина, ранение. А сейчас фактически нет руководства, а Захарченко был авторитетом, - говорит Дмитрий, родом из Донецка".
"Вряд ли кто-то рискнет. Но мы ждем, что скажет Россия. Соболезнования Путина уже слышали, а что делать с Донбассом? Сколько еще человек нужно убить, чтобы была остановлена война? Просто, если не Россия, то кто остановит? Остальным в мире вообще глубоко все равно, плевать".
"Я три дня хожу со своим странным сном, что я иду по кабаку летним вечером, а надо мной вдруг взрывается и осыпается потолок — и стеклянное крошево по плитке под ногами. И вода. И я босиком по плитке и воде. Поднимаю глаза, а на лестнице незнакомый мужик, ремонтник, и, такой, ехидно мне — да, вот так бывает. Ну мерзотный же сон. Думала, что ж случится… дома запрет на ремонт электрики и возню со стеклом, чтоб не взорвалось ничего. А оно вон к чему", - написала в соцсетях журналист из Донецка Евгения Мартынова.
"Когда мы перестанем оглядываться на Минск? Когда дойдет до нашей власти, что с ублюдками можно говорить только с позиции силы?" - написал Олег Кисурин.
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