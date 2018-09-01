2018-09-01T19:28:38+03:00
Политика

Путин рассказал, какие качества помогли ему добиться успеха

Как признался президент РФ, он привык критически смотреть на себя, на свою работу и жизнь
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, общаясь в субботу, 1 сентября, с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками, рассказал, благодаря чему он добился успеха.

Как признался глава нашего государства, он предпочитает анализировать причины неудач, а не слагаемые успеха. «Я привык анализировать не то, что меня приводит к успеху, я привык анализировать то, что мне мешает добиваться больших результатов», - сказал российский лидер.

По мнению Путина, именно привычка критически смотреть на себя, на свою работу и жизнь помогает идти вперед более уверенно и быстро.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу президент РФ посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи и поздравил всех российских школьников с Днем знаний. Причем особые теплые слова глава нашего государства адресовал первоклассникам.

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