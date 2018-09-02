Путин рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем

СЕГОДНЯ 06:22 2018-09-02T06:22:52+03:00

Президент РФ отметил, что лучшего результата добиваются те, кто умеет работать на стыке наук

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В будущем самыми востребованными будут специалисты высокотехнологичных профессий. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, встречаясь с победителями международных олимпиад 2017-2018 годов.

"Это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, это генетика и все, что с ней связано, биология, сельское хозяйство", - уточнил глава государства.

Он отметил, что не отпадет необходимость в юристах и экономистах. Кроме того, считает Путин, границы между различными отраслями знаний размываются. Лучших результатов добиваются те, кто умеет работать на стыке наук, передает ТАСС.

"Мы сейчас ходили по залам, по новым лабораториям. Когда мы создавали их, мы считали, что создаем лаборатории, которые будут готовить специалистов по наиболее востребованным в ближайшем будущем профессиям", - подчеркнул президент, выступая в образовательном центре "Сириус".

По его мнению, необходимо готовить специалистов по потребностям рынка труда.