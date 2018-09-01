Владимир Путин: Любой успех России меня не просто вдохновляет – окрыляет

СЕГОДНЯ 22:13 2018-09-01T22:14:20+03:00

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года и их наставниками в рамках посещения образовательного центра "Сириус" в День знаний. Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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1 сентября Владимир Путин традиционно приезжает в одну из школ страны, чтобы поздравить учеников и учителей с Днем знаний, но в этом году он сделал исключение и отправился в сочинский центр для одаренных детей "Сириус", где не только поздравил всех с праздником, но и пообщался с победителями научных олимпиад. В сущности, Путин ответил на вопросы самых умных детей России, а те скромничать не стали.

- Меня интересует история успешных людей, - сразу заявил победитель олимпиады по физике Дмитрий Плотников. - Не поделитесь ли вы, какие качества привели вас к успеху?

- Вы хотите, чтобы я сейчас сам себя начал хвалить и рассказал бы о своих замечательных качествах? - удивился президент. - Вы знаете, я привык анализировать не то, что меня приводит к успеху, а то, что мне мешает добиваться больших результатов. Это я для себя определяю, но публично об этом говорить не хотел бы, пока не готов к этому.

- Меня зовут Петров Владимир, я из города Санкт-Петербург, - начал следующий участник.

- И меня Владимир, я тоже из Петербурга, - отреагировал Путин.

- Я золотой медалист международной олимпиады по математике, - продолжил школьник.

- А я – нет, жалко, - признал свое поражение глава государства.

- Мне кажется, что в нашей стране не столько востребованы молодые специалисты из-за нехватки опыта и практики, в том числе, возможно, из-за этого некоторые из них уезжают за границу, - поделился опасением земляк президент.

- Я только что был в предыдущем зале, там были представители наших компаний, практически все пришли сюда с главной целью – в поиске будущих сотрудников, - ответил Путин. - С «Яндексом» разговаривали, с «РЖД», их достаточно много. Сегодня это у нас главная задача – совместить подготовку специалистов с запросами на рынке труда. Важно только, чтобы вы сами поняли, где вы хотите работать и каким вы видите свое собственное будущее, это вообще принципиальный вопрос. Человек должен сам определиться и понять, чего он хочет, кто он такой и чего хочет.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года и их наставниками в рамках посещения образовательного центра "Сириус" в День знаний. Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Следующий вопрос волновал всех школьников России - министр просвещения заявила, что поддерживает запрет личных гаджетов в школах.

- Любая идея может быть признана эффективной либо нет после анализа практики применения, - затруднился с ответом Путин. - Такой практики, я так понимаю, пока не существует. Но вообще я не очень, честно, понимаю, нужно это запрещать или не нужно, и все запретить невозможно, нужно просто понять, как то или иное явление, те или иные достижения можно использовать в плюс для процесса обучения.

- Очень волнуют ходящие слухи о возможной продаже исторических зданий Санкт-Петербургского университета, - сказала медалист международной олимпиады по астрономии Виктория Чижикова.

- Я первый раз об этом слышу, но меня сразу забеспокоило, - отреагировал президент. - Я там учился, в этих зданиях, и знаю, что они значат для города, для страны. Это имеет большую историческую, культурную, архитектурную ценность. Поэтому я сомневаюсь, что это может быть продано в частные руки и превратиться из государственной в частную собственность. Мне кажется, что это маловероятно. Думаю, что после того, как я сказал, что это маловероятно, это стало невозможным.

- Какие профессии будущего будут наиболее востребованы? - спросил золотой медалист международной олимпиады по математике Артур Герасименко.

- Это индустрия больших чисел, их обработки, это искусственный интеллект, это робототехника, это беспилотные аппараты и летательные, подводные, наземные, какие угодно, это генетика и все, что с ней связано, биология, это сельскохозяйственные науки, - начал перечислять Путин. - Мы с вами хорошо знаем, что границы между различными отраслями знаний размываются, и наибольшего результата, наверное, сегодня добиваются, уже давно добиваются, те, кто работают на стыке науке, на стыке этих знаний. Вот эти направления.

- А что вас вдохновляет, как человека?

- Успех страны. Говорю совершенно без всякой иронии. Любой успех России меня не просто вдохновляет – окрыляет, хочется, чтобы наша страна и дальше и по другим направлениям добивалась таких результатов, которые для других пока не достижимы. И такая возможность у нас есть. Когда я смотрю на вас, это меня еще раз в этом убеждает.

У президента поинтересовались - есть ли какие-то национальные особенности при переговорах с лидерами других стран? И даже попросили привести пример.

- Мы дискутировали с рядом коллег по одной из очень важных, если не сказать ключевых, региональных проблем, - привел такой пример Путин. - Присутствовали главы государств этого региона. Вот мы разговаривали, спорили, спорили, часа четыре спорили, в детали залезали, естественно. Потом все-таки сказали: ну, давайте мы прервемся и потом вернемся к обсуждению этого вопроса дальше. Прервались, собрались, открыли вновь дискуссию и вдруг один из моих коллег в присутствии других мне говорит: «Ну что мы здесь все спорим и спорим. Давай мы сейчас с тобой договоримся, а они согласятся, куда им деваться». Для меня это было полной неожиданностью, потому что все же здесь. Хоть бы мне на ухо сказал. Я ему сказал: «Нет, вы знаете, я все-таки не могу. Это люди, с которыми мы давно вместе работаем, у них есть законные свои интересы. Если мы не будем учитывать их законных интересов, то наше решение не может быть долгосрочным, надежным и стабильным».

- Участвовали ли вы в подобного рода олимпиадном движении и видели ли вы уже тогда себя главой государства? - поинтересовался земляк президента Владимир Петров.

- Конечно, видел, а как же? Спал и видел, - пошутил Путин. - Конечно, нет, разве можно? Не могу сказать, что у меня было бурное детство, в основном это было дворовое детство и свободное времяпрепровождение. Но в целом учиться нравилось, нравилось быть в коллективе, у нас был хороший коллектив.

- Если бы люди сидели в неформальной одежде, был бы снижен градус напряжения? - зашли школьники к вопросу о переговорах с другой стороны.

- Есть поговорка: «Встречают по одежке, а провожают-то по уму», - ответил Путин. - Поэтому как бы вы ни оделись, даже если вы в кальсонах придете – извините за моветон, – а будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, то через минуту все забудут о том, во что вы одеты. Перельман написал вот в интернете и подписался: Гриша Перельман. Вот и все. Вот вам форма. Форма важна, безусловно, важна, но гораздо важнее содержание.

- Какая ваша самая любимая книга?

- В каждом произведении есть нечто такое, что обращает на себя наибольшее внимание, что задевает какие-то струнки в твоей душе, - развел руками президент. - Куприна очень редко вспоминают в последнее время, а он гениальный писатель. «Гранатовый браслет» еще раз перечитайте. Мелочь, казалось бы, просто мелочь, а как он раскрывает человека, как он красиво о нем говорит. Есть такие глыбы, как «Война и мир». Я много раз уже перечитываю Гоголя и каждый раз с удовольствием смеюсь. Или там, не знаю, Чехова можно почитать.