2018-09-02T10:37:31+03:00
В мире

Эрдоган: Турция не станет спрашивать разрешения на покупку российских ЗРС С-400

По словам главы государства, Анкара рассчитывает получить зенитные комплексы как можно быстрее
Денис СУХОВ
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Турция не станет спрашивать разрешения на покупку российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдогна на полях бизнес-форума в столице Киргизии.

«Мы заключили с Россией соглашение по С-400, и некоторых это беспокоит. Вы извините, но мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения», - цитирует Эрдогана турецкая газета Milliyet.

Ранее, 31 августа, Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает получить комплексы С-400 «в максимально короткие сроки».

Напомним, в сентябре 2017 года в Москве подтвердили заключение контракта на поставку Турции российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Позже в Анкаре заявили, что уже внесли аванс по сделке.

Соглашение вызвало крайнее неудовольствие США — в частности, Вашингтон пригрозил отменой поставок Турции истребителей пятого поколения F-35 в случае, если Анкара приобретет российские зенитные системы.

С-400 «Триумф» - зенитная ракетная система большой дальности, она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет на дистанции до 400 км в условиях интенсивного огневого и радиолокационного противодействия.

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