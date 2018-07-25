США накажут Турцию за покупку российских С-400

СЕГОДНЯ 14:58 2018-07-25T15:16:38+03:00

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В ответ на российско-турецкий контракт о закупке Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400, конгресс США решил больше не поставлять туркам истребители F-35. При этом санкции против Вьетнама, Индии и Индонезии, также закупающих российское оружие, Вашингтон вводить не будет. А вот Турцию, по всей видимости, решили проучить из-за ее членства в НАТО. Как пишет газета The Washington Times, поправки будут приняты в последнем варианте оборонного бюджета США на 2019 год. Законодатели ждут отмашки из Пентагона. Военные должны в течение 90 дней составить отчет о последствиях антитурецких санкций. Причем как для Турции, так и для США. Ведь по контракту американцы должны поставить 100 истребителей F-35 Lockheed Martin на сумму в десять миллиардов долларов.

ТАКОЙ СЦЕНАРИЙ ВЫГОДЕН МОСКВЕ

- Если США введут санкции, Турция в долгу не останется, - говорит политолог Фуад Аббасов. - Анкара будет вынуждена искать пути выхода из положения и, скоре всего, обратится к Москве. То есть своими действиями Штаты толкают Турцию в объятия России. Я не вижу иного варианта, как в ответ на американское давление начать закупать новейшие российские самолеты на те же десять миллиардов. А может, и на гораздо большую сумму денег.