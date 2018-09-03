2018-09-03T17:28:03+03:00
Политика

Путин 7 сентября посетит Иран для участия в переговорах по Сирии

Кремль подтвердил информацию о визите президента РФ в исламскую республику
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 3 сентября, в Кремле подтвердили визит президента РФ Владимира Путина 7 сентября в Иран. При этом там уточнили, что российский лидер посетит исламскую республику для участия в переговорах по Сирии. Речь идет о третьей трехсторонней встрече глав государств-гарантов астанинского процесса (России, Ирана и Турции).

Как выяснилось, Путин планирует поговорить с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом о «дальнейших совместных усилиях по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в САР». В частности, стороны обсудят «комплекс дополнительных мер, нацеленных на окончательную ликвидацию очага международного терроризма», а также затронут тему возвращения сирийских беженцев на родину.

«Запланированы также отдельные двусторонние встречи президента России с лидерами Ирана и Турции», - подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине августа стало известно, что новый саммит РФ, Ирана и Турции по Сирии пройдет в Тегеране. Тогда отмечалось, что мероприятие в рамках астанинского процесса запланировано на первую неделю сентября.

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