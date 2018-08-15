2018-08-15T14:23:42+03:00
Политика

Новый саммит лидеров России, Ирана и Турции по Сирии пройдет в Тегеране

Мероприятие в рамках астанинского процесса запланировано на первую неделю сентября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президенты Ирана, Турции и РоссииПрезиденты Ирана, Турции и РоссииФото: REUTERS
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Третий саммит по Сирии в астанинском формате состоится в первую неделю сентября в Тегеране. В мероприятии традиционно примут участие лидеры трех стран - Турции, России и Ирана. Такое заявление сделал представитель президента Турецкой Республики Ибрагим Калын.

"Третья трехсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана по Сирии в рамках астанинского процесса запланирована на первую неделю сентября. Она пройдет в Тегеране", - цитирует его агентство Anadolu.

Напомним, что первый такой саммит состоялся еще 22 ноября 2017 года. Тогда президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи и отметили существенные успехи в совместной борьбе с терроризмом.

Второй же саммит в астанинском формате состоялся уже 4 апреля 2018 года. Сайт kp.ru писал о том, что по его итогам политики приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжать работу по урегулированию ситуации в САР.

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