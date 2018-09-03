Россия может продолжить поставки ракетных двигателей в США

СЕГОДНЯ 21:29 2018-09-03T21:29:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности России продолжать поставки ракетных двигателей в США. По его словам, для этого необходимо лишь желание американской стороны.

«Мы рассчитываем, что переговоры с США будут вестись и дальше. <…> Если такого рода желание наших американских коллег вновь проявится, эти поставки будут продолжаться и дальше», - сказал Рогозин.

По мнению руководителя корпорации космической деятельности, несмотря на санкции, нужно сохранять экспорт высокотехнологичной продукции. При этом глава Роскосмоса заметил, что поставка двигателей для американских ракет-носителей выгодны как Соединенным Штатам, так и России. «Это общий интерес, который побеждает даже санкционную злобу, которая накатилась против нашей страны», - приводит слова Дмитрия Рогозина ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно в NASA заявили, что в настоящее время Соединенные Штаты активно ищут пути, чтобы отказаться от использования российских ракетных двигателей РФ-180 в американских ракетах.