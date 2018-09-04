2018-09-04T04:55:55+03:00
Политика

Япония сообщила о «крупнейшей» эскадре кораблей ВМФ России, прошедшей через пролив Лаперуза

Военные страны Восходящего Солнца насчитали 28 российских кораблей различного назначения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Япония зафиксировала рекордное число военных кораблей России, прошедших через пролив Лаперуза. Фото: Сергей Орлов/ТАССЯпония зафиксировала рекордное число военных кораблей России, прошедших через пролив Лаперуза. Фото: Сергей Орлов/ТАСС
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Через пролив Лаперуза между Сахалином и островом Хоккайдо в минувшие выходные прошло рекордное со времен холодной войны число российских военных кораблей, заявило Минобороны Японии.

Агентство Kyodo уточняет, что в стране Восходящего Солнца наблюдатели насчитали 28 российских кораблей различного назначения, с вечера субботы, 1 сентября, по вторую половину дня воскресенья проследовавших из Охотского в Японское море. По данным японских военных, в «крупнейшую» за несколько десятилетий эскадру входили, в частности, разведывательные корабли и эскадренные миноносцы.

В оборонном ведомстве Японии отметили, что не зафиксировали никаких опасных действий с их стороны или нарушений границ территориальных вод.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в акваториях двух морей – Охотского и Японского – проходят учения Тихоокеанского флота России, в которых задействованы более 40 боевых кораблей, ракетных катеров, подлодок и судов обеспечения.

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