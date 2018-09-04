«У нас очень хорошая память»: Песков напомнил о нелестных высказываниях Джонсона в адрес Путина

СЕГОДНЯ 14:34 2018-09-04T14:42:47+03:00

Как заметил представитель Кремля, перед президентом РФ так никто и не извинился

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Во вторник, 4 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о нелестных высказываниях экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в адрес российского лидера Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что Лондон в отличие от главы ВТБ Андрея Костина, который ранее извинился за резкие слова в адрес бывшего британского министра иностранных дел, извинений главе нашего государства так и не принес.

«Наверное, у нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Британии. <...> У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава Внешторгбанка Андрей Костин извинился за слишком эмоциональное высказывание в адрес Бориса Джонсона на встрече со студентами МГИМО, состоявшейся в минувший понедельник, 3 сентября.