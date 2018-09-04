Российского журналиста не пустили в Грузию

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-04T17:41:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 сентября, появилась информация об отказе трем россиянам во въезде на территорию Грузии. По некоторым данным, наши соотечественники направлялись в Тбилиси для участия в международном форуме.

Как выяснилось чуть позже, среди граждан РФ, которых не пустили в Грузию, военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин. В самом информационном агентстве эти сведения уже подтвердили, отметив, что в настоящее время разбираются в ситуации, «в том числе по дипломатическим каналам», передает РИА Новости.

Кроме того, стало известно имя еще одного россиянина, который не смог попасть в Тбилиси. Это президент международного совета Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Геннадий Бордюгов.

Кстати, отметим, это не первый случай отказа работнику СМИ во въезде. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае этого года журналистов из России, Чехии и Италии не пустили на территорию Украины: причиной для такого решения стали их «пророссийские» взгляды.