2018-09-04T17:41:55+03:00
Общество

Российского журналиста не пустили в Грузию

‍Речь идет о военном корреспонденте ТАСС Викторе Литовкине
Дарья ИВАШКИНА
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Флаг ГрузииФлаг ГрузииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 4 сентября, появилась информация об отказе трем россиянам во въезде на территорию Грузии. По некоторым данным, наши соотечественники направлялись в Тбилиси для участия в международном форуме.

Как выяснилось чуть позже, среди граждан РФ, которых не пустили в Грузию, военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин. В самом информационном агентстве эти сведения уже подтвердили, отметив, что в настоящее время разбираются в ситуации, «в том числе по дипломатическим каналам», передает РИА Новости.

Кроме того, стало известно имя еще одного россиянина, который не смог попасть в Тбилиси. Это президент международного совета Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Геннадий Бордюгов.

Кстати, отметим, это не первый случай отказа работнику СМИ во въезде. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае этого года журналистов из России, Чехии и Италии не пустили на территорию Украины: причиной для такого решения стали их «пророссийские» взгляды.

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