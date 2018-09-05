2018-09-05T09:44:08+03:00
Общество

Число сирот в России снизилось в полтора раза

Если пять лет назад было зарегистрировано почти 69 тысяч детей, которые остались без попечения родителей, то сегодня их 48 тысяч. Сирот активно берут в семьи
Ася РОМАНЧУК
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В России сокращается число детей-сиротВ России сокращается число детей-сиротФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Число сирот в России сокращается. Сейчас в банке данных осталось менее 48 тысяч анкет, это почти в полтора раза меньше, чем пять лет назад. Тогда было более 69 тысяч детей, которые живут в детских домах.

Эксперты уверены, что такие результаты удалось получить благодаря поддержки приемных родителей из федерального и регионального бюджета.

Например, в Москве выплаты составляют около 30 тысяч рублей в месяц.

Сейчас в базе Минпросвещения числится 47,8 тыс. ребят - это самый низкий уровень за всю новейшую историю России.

Тенденция к лучшему: число детей, которых берут в семьи, превышает тех, кого сдают в детские дома. Все чаще забирают детей с инвалидностью. Например, детей с синдромом Дауна почти не встретить в детских домах, их забирают в семьи, где уже есть ребенок с аналогичным заболеванием.

- Процедура устройства детей в семьи сейчас упрощена. Родители получают налоговые льготы и другие формы поддержки. Раньше родители не знали, как воспитывать приемного ребенка, если только они не взяли его в младенчестве. Сейчас же в России появились школы приемных родителей, там кандидаты проходят обучение, — рассказывает газете «Известия» заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

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