2018-09-05T10:36:51+03:00
Спорт

Олимпийскую чемпионку Татьяну Лебедеву дисквалифицировали на два года

Спортсменка согласилась принять наказание в виде двухлетней дисквалификации после результатов ее допинговых проб
Ася РОМАНЧУК
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Татьяна Лебедева согласилась со своей дисквалификациейТатьяна Лебедева согласилась со своей дисквалификациейФото: Андрей МИРЕЙКО
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Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину россиянка Татьяна Лебедева была дисквалифицирована на два года.

Сообщение об этом появилось на станице в Twitter Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Вопросы к чемпионке возникли после перепроверки ее допинговых проб с Игр-2008 года, которые проходили в Пекине.

Тогда спортсменка завоевала серебро в тройном прыжке, а 22 августа также стала второй в прыжках в длину.

Повторное исследование подтвердило, что в пробах были выявлены запрещенные препараты.

За нарушение антидопингового законодательства спортсменка была исключена на два года с 12 сентября 2016 года. Также были аннулированы ее результаты за период с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года, сообщает телеканал "360".

Сайт kp.ru писал, что прыгунья в длину, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева лишилась двух серебряных медалей, которые она привезла из Пекина в 2008 году. О том, что основанием для такого решения послужили повторные результаты допинг-проб, сообщили в пресс-службе МОК.

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