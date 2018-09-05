2018-09-05T12:58:41+03:00
Общество

Лабрадор спас товарища из бурлящего водопада

Животные проявили удивительную взаимовыручку [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Лабрадор спас товарища из бурлящего потока. ФОТО: стоп-кадрЛабрадор спас товарища из бурлящего потока. ФОТО: стоп-кадр
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В сети обсуждают ролик, героями которого стали два лабрадора. Животные проявили удивительную смекалку и взаимовыручку, когда жизни одного из них стала грозит опасность.

Все произошедшее снял на видео хозяин четвероногих питомцев.

Мужчина прогуливался с собаками по берегу горной реки. Животные играли с палкой, которую бросал хозяина. В какой-то момент игрушка улетела в воду, и черный пес бросился ее ловить. Когда добыча была в зубах, собака хотела плыть обратно к берегу, но поток воды потянул ее в другом направлении.

Лабрадор спас своего друга из горной реки.

Животное начало затягивать в небольшой водопад между камнями. В это время за происходящим наблюдает его белый товарищ. Лабрадор сразу же бросается на помощь, в нужный момент зубами хватает другой конец ветки и вытаскивает друга из бурного потока.

Пользователи по достоинству оценили поступок четвероногих, назвав их самыми отзывчивыми собаками в мире, передает «Пятый канал»

Сайт kp.ru рассказывал, что лабрадоры славятся своей добротой и взаимовыручкой. Прийти на помощь они готовы кому угодно.

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